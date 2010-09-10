Архитектурное бюро
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Архитектурное бюро
Здравствуйте! Порекомендуйте мне компанию, которая предлагает услуги по архитектуре и проектировании, благоустройстве и дизайне интерьера? Если вы знаете квалифицированную компанию, подскажите мне. Я вам буду очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Архитектурное бюро
Добрый день, обратитесь в компанию Devision. Это архитектурно-брендинговая компания, которая предлагает большой спектр услуг в таких направлениях, как аналитика, архитектура и проектирование, благоустройство, дизайн интерьера, 3D-визуализация, брендинг, продажи и маркетинг. Если вам нужно проектирование и благоустройство я вам рекомендую сначала обратиться за консультацией в эту компанию, думаю вы получите всю информацию и наладите сотрудничество с компанией. А так, компания работает очень много лет, сотрудничала с крупными заказчиками и имеет хорошую репутацию. Я вам советую обратиться в компанию, потом уже сможете принять решение о сотрудничестве. Уверена, вы сможете оценить по достоинству услуги данной компании.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя