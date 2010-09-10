Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Кто разбирается в балансировочных станках? Скажите, для чего вообще они нужны для турбин? Может, кто-то из вас работает на таких станках, и вы мне можете о них подробно рассказать? Буду рада если вы меня проинформируете касаемо балансировочных станков для турбин.
Re: Подскажите
На самом деле балансировочные станки для турбин представляют собой оборудование, которое предназначено для устранения дисбаланса в роторах турбин. Они позволяют снизить вибрации и динамические нагрузки, увеличить сроки службы подшипников и других узлов, повышают эффективности работы турбин, предотвращая аварийных ситуаций. При этом такие станки применяются в производстве и ремонте турбин: в ремонтных мастерских (после замены или восстановления частей ротора) и на производственных предприятиях (при изготовлении роторов новых турбин). На самом деле много, где применяются такие турбины и, если честно, у нас не так много компаний, которые изготавливают такое оборудование. Если хотите я вам дам контакты компании, которая более 20 лет занимается изготовлением таких станков.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя