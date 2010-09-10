Подскажите

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:31

Кто разбирается в балансировочных станках? Скажите, для чего вообще они нужны для турбин? Может, кто-то из вас работает на таких станках, и вы мне можете о них подробно рассказать? Буду рада если вы меня проинформируете касаемо балансировочных станков для турбин.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:05

На самом деле балансировочные станки для турбин представляют собой оборудование, которое предназначено для устранения дисбаланса в роторах турбин. Они позволяют снизить вибрации и динамические нагрузки, увеличить сроки службы подшипников и других узлов, повышают эффективности работы турбин, предотвращая аварийных ситуаций. При этом такие станки применяются в производстве и ремонте турбин: в ремонтных мастерских (после замены или восстановления частей ротора) и на производственных предприятиях (при изготовлении роторов новых турбин). На самом деле много, где применяются такие турбины и, если честно, у нас не так много компаний, которые изготавливают такое оборудование. Если хотите я вам дам контакты компании, которая более 20 лет занимается изготовлением таких станков.
