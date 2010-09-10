Фаркоп
Фаркоп
Добрый день! Порекомендуйте, где в Санкт-Петербурге можно приобрести фаркоп на автомобиль? У нас, конечно, и так внедорожник, но мы любим с супругом путешествовать и багажника не хватает. Поэтому хотим возить с собой прицеп, но пока вот фаркопа нет. Поэтому если вы знаете где выгодно можно купить подскажите?
Re: Фаркоп
Здравствуйте, я вам советую рассмотреть фаркоп к покупке тут https://spb.farkop.ru . На самом деле отличная компания, которая предлагает качественные и надежные фаркопы. У меня муж тоже все хотел приобрести, но как-то руки не доходили. А я взяла, купила ему на день рождения и он, конечно, был очень в восторге. Удивился, когда я преподнесла ему такой вот подарок. А так, на самом деле компания отличная, я вам рекомендую обращаться в компанию и заказывать у них. Потому что они предлагают широкий ассортимент. Предлагает фаркопы, ТСУ (тягово-сцепные устройства), багажные системы, велокрепления и аксессуары от ведущих мировых и отечественных производителей. В общем, вы точно сможете подобрать исходя из своей техники. Тем более гарантия на устройства распространяется, как и положено.
