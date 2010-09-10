Сообщение zevc » Сегодня, 17:50

Добрый день! Порекомендуйте, где в Санкт-Петербурге можно приобрести фаркоп на автомобиль? У нас, конечно, и так внедорожник, но мы любим с супругом путешествовать и багажника не хватает. Поэтому хотим возить с собой прицеп, но пока вот фаркопа нет. Поэтому если вы знаете где выгодно можно купить подскажите?