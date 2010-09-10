Моя рекомендация по ведению ООО в Москве
Столкнулись с проблемой восстановления учета в нашей организации и обратились к Алле Антохиной. Нам было важно найти бухгалтера для ооо с хорошим опытом в торговле. Алла взялась за наш случай, всё разложила по полочкам и привела в порядок. Стоимость услуг вполне адекватная для Москвы, за базовый пакет платим от 10 тысяч рублей. Очень импонирует её подход - она работала в разных сферах и знает, где какие подводные камни могут быть. Теперь ведем бухгалтерию у нее на постоянке. Она и отчеты все сдает, и с налоговой сама общается, если вопросы возникают. Рекомендую как надежного партнера для бизнеса.
