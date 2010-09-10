Косметологические CO₂-лазеры: обзор производителей и популярных моделей
CO₂-лазеры (длина волны 10 600 нм) являются «золотым стандартом» в области лазерного шлифования кожи и глубокой дерматологической коррекции. Они широко применяются в эстетической медицине для омоложения, лечения рубцов, постакне, морщин, пигментации и других кожных дефектов. Современные фракционные CO₂-лазеры позволяют сочетать высокую эффективность с сокращённым периодом реабилитации, что делает их востребованными в клиниках и медицинских центрах по всему миру.
Ведущие мировые производители
Lumenis (Израиль / США)
Один из самых известных производителей медицинских лазеров. Модель UltraPulse считается эталоном среди CO₂-систем. Устройства Lumenis отличаются высокой стабильностью излучения, точным контролем глубины воздействия и широкими возможностями настройки параметров. Используются в ведущих клиниках и имеют обширную доказательную клиническую базу.
DEKA (Италия, группа El.En.)
Производитель линейки SmartXide DOT и CoolPeel. Аппараты DEKA известны гибкой настройкой импульсов, высокой скоростью сканирования и возможностью выполнять как агрессивную абляцию, так и щадящие фракционные процедуры. Часто выбираются клиниками, ориентированными на баланс между эффективностью и безопасностью.
Candela (США)
Компания предлагает платформу CO2RE и другие системы для лазерного омоложения. Аппараты Candela известны компактными размерами, удобным интерфейсом и широким спектром клинических протоколов. Часто используются в эстетических центрах благодаря сочетанию бренда, надежности и сервисной поддержки.
Fotona (Словения)
Многофункциональные платформы, сочетающие CO₂, Er:YAG и другие типы лазеров. Устройства Fotona популярны за счёт модульности и возможности выполнять широкий спектр процедур на одном аппарате — от аблятивного шлифования до неаблятивных и интимных процедур.
Cynosure, Cutera, Sciton (США)
Эти производители также представлены в премиальном сегменте. Их CO₂- и комбинированные платформы ориентированы на клиники высокого уровня и отличаются высокой ценой, но стабильным качеством и развитой сервисной инфраструктурой.
Азиатские и OEM-производители
На рынке широко представлены корейские и китайские производители, предлагающие более доступные по цене фракционные CO₂-лазеры:
Lutronic (Южная Корея) — модели Mosaic и eCO2, известные стабильной работой и хорошим соотношением цена/качество.
Beijing ADSS, Sincoheren, Apolo, Superlaser, Lotuxs и другие (Китай) — предлагают широкий спектр аппаратов мощностью 30–100 Вт, часто с возможностью OEM-брендинга. Эти системы привлекательны по цене, однако уровень сервиса, клинической поддержки и сертификации может существенно различаться.
Основные параметры при выборе CO₂-лазера
При подборе косметологического CO₂-лазера клиники и инвесторы обычно учитывают следующие факторы:
мощность лазера (обычно 30–100 Вт);
тип излучения (непрерывный, суперимпульсный, ультраимпульсный);
наличие фракционного сканера;
глубина и точность абляции;
набор клинических протоколов;
сертификация (CE, FDA, MDR и др.);
сервисная поддержка и доступность расходных материалов.
Области применения
Фракционные и аблятивные CO₂-лазеры применяются для:
лазерного омоложения и шлифовки кожи;
коррекции морщин и фотостарения;
лечения рубцов, постакне и стрий;
коррекции пигментации;
удаления доброкачественных новообразований;
интимного омоложения и гинекологических процедур (при наличии соответствующих насадок и сертификации).
Тенденции рынка
Современные тенденции направлены на развитие более щадящих протоколов, сокращение периода реабилитации и интеграцию CO₂-лазеров в многофункциональные платформы. Также растёт спрос на комбинированные системы (CO₂ + Er:YAG, RF, Nd:YAG), позволяющие клиникам расширять спектр услуг без покупки нескольких отдельных аппаратов.
