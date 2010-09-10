Оборудование для контент съемки в фотостудию

Fillana
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Сообщение Fillana » Сегодня, 16:59

Для нашей студии постоянно требуется мобильное и эстетичное оборудование, которое хорошо смотрится в кадре. Взяли в Elementto минималистичный напольный рейл для одежды в черном цвете. Он просто идеален для съемок бэкстейджей и лукбуков. Лаконичные линии, матовая поверхность, ничего лишнего. Модели удобно переодеваться, а стилисту - готовить образы. Вешалка очень крепкая, выдерживает даже тяжелый реквизит и верхнюю одежду. Колесики крутятся на 360 градусов, маневренность отличная. Пользуемся уже несколько месяцев, постоянно перевозим из зала в зал, и он всё еще как новый. Если ищете надежный инструмент для работы в творческой индустрии, то этот рейл - мастхэв. Доставка сработала четко, привезли всё в оговоренное время.
