klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Питьевая вода

Сообщение klonik » 28 минут назад

Здравствуйте! Мне нужен кулер для воды без нагрева и охлаждения. Может, вы мне подскажите, где можно его купить недорого? А то в офисе сломалось оборудование и коллег без воды оставлять на самом деле вообще не вариант. Если мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
