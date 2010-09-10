Питьевая вода
Питьевая вода
Здравствуйте! Мне нужен кулер для воды без нагрева и охлаждения. Может, вы мне подскажите, где можно его купить недорого? А то в офисе сломалось оборудование и коллег без воды оставлять на самом деле вообще не вариант. Если мне подскажите, я буду вам очень признательна за информацию.
Re: Питьевая вода
Добрый день, я вам советую кулер для воды без нагрева и охлаждения https://tomsk.mywatershop.ru/catalog/kulery тут купить. Тут выбор, конечно, не очень большой, но есть разных видов. В том числе вы сможете приобрести кулер без нагрева и охлаждения. Бюджетный на самом деле и простой вариант, который даже в обслуживание очень простой. Обратитесь в эту компанию, тем более они вам доставят прямо в офис или на дом доставку. В общем, стоимость тут не очень высокая кулеров и вас не сильно это ударит по карману. Я сама в этой компании заказываю воду, и кулер брала на дом. Мне очень понравилась эта компания, тем более курьер приезжает вовремя, перед этим звонит. Вода чистая, мягкая, без осадка, бутылки в порядке. Да и оборудование у них хорошего качества, поэтому смело обращайтесь.
