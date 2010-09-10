Нячанг для новичка
Нячанг для новичка
Здравствуйте! Собираемся во Вьетнам впервые, выбрали Нячанг. Начиталась в интернете кучу всего: и про воровство на пляжах, и про грязное море, и про вкусную еду. Теперь не знаю, чего ждать. Подскажите, к чему реально готовиться новичку? Как там с переходом дорог, говорят, это целый квест? И где лучше менять деньги, чтобы не обманули? Хочется, чтобы первый блин не был комом, дайте пару дельных советов по выживанию в этом хаосе мопедов и запахов.
Re: Нячанг для новичка
Спокойно, Нячанг - это отличный выбор! Главное правило перехода дороги - идите медленно и плавно, мопеды вас сами объедут, главное не делать резких движений. Деньги меняйте в ювелирных лавках, там курс всегда лучше, чем в банках или аэропорту. По поводу безопасности - просто не светите телефоном у дороги и держите сумку крепче. Я перед вылетом читала статью https://blog.global-guide.org/nyachang-vpervye, там очень доходчиво расписаны все первые шаги. Море там разное, зависит от сезона, но северные пляжи обычно чище. Еда - это отдельный восторг, пробуйте всё в маленьких кафешках для местных, там вкуснее всего. Вьетнам - очень колоритная страна, к ней надо привыкнуть пару дней, а потом вы в нее просто влюбитесь. Хорошего отдыха!
