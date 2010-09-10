Сообщение Fillana » Сегодня, 14:23

Здравствуйте! Собираемся во Вьетнам впервые, выбрали Нячанг. Начиталась в интернете кучу всего: и про воровство на пляжах, и про грязное море, и про вкусную еду. Теперь не знаю, чего ждать. Подскажите, к чему реально готовиться новичку? Как там с переходом дорог, говорят, это целый квест? И где лучше менять деньги, чтобы не обманули? Хочется, чтобы первый блин не был комом, дайте пару дельных советов по выживанию в этом хаосе мопедов и запахов.