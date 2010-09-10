Процесс вывоза мусора

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сообщение zevc » Сегодня, 01:15

Процесс вывоза мусора интересует. Где про это можно узнать подробнее?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Процесс вывоза мусора

Сообщение klonik » Сегодня, 01:18

Про это тут https://omusore.ru/protsess-vyvoza-muso ... ilizatsii/ ищите необходимую инфу. Все очень понятно и дотошно до мелочей расписано. Хорошая статья по теме. Тем более для наших городов очень актуальна. которые забиты мусором до отвала.
