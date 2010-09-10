Процесс вывоза мусора
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Процесс вывоза мусора
Процесс вывоза мусора интересует. Где про это можно узнать подробнее?
Re: Процесс вывоза мусора
Про это тут https://omusore.ru/protsess-vyvoza-muso ... ilizatsii/ ищите необходимую инфу. Все очень понятно и дотошно до мелочей расписано. Хорошая статья по теме. Тем более для наших городов очень актуальна. которые забиты мусором до отвала.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя