Промышленные принтеры

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Промышленные принтеры

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 18:12

Обучение операторов играет важную роль в эффективной работе промышленной печати. Даже самое современное оборудование как например - https://www.konicaminolta.ru/ требует грамотной настройки и контроля. Компетентный персонал способен максимально использовать возможности промышленных принтеров, снижая количество брака и оптимизируя расход материалов.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя