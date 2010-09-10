Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Резко вырос поток входящих звонков, живых операторов не хватает, клиенты жалуются. Смотрим на автоматизацию, но боимся роботизированного голоса, который всех раздражает. Кто-то уже внедрял человекоподобных виртуальных операторов? Что из этого вышло?

