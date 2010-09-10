Голосовой робот
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Голосовой робот
Резко вырос поток входящих звонков, живых операторов не хватает, клиенты жалуются. Смотрим на автоматизацию, но боимся роботизированного голоса, который всех раздражает. Кто-то уже внедрял человекоподобных виртуальных операторов? Что из этого вышло?
Re: Голосовой робот
Все решает качество голоса и сценарий, подробнее на https://neuro.net/ru/ смотрите про естественность речи (Human-like AI). Хороший признак — если робот использует NLU (понимание естественного языка) и может гибко реагировать на реплики вне жесткого скрипта. На старте автоматизируйте самые простые, но массовые запросы (баланс, статус заказа), тогда никаких проблем ни у клиентов, ни у вас не будет.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей