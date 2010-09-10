Сообщение zevc » Сегодня, 18:52

Девочки, привет! Слышала, что есть развлечения в Оренбурге для влюбленных. Что это развлечения и где мне об этом можно подробно узнать? Хочу с супругом что-то вместе посетить, чтобы была романтическая атмосфера. Может, что-то знаете насчет этого, так подскажите?