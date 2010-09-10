Развлечения в Оренбурге для влюбленных
Развлечения в Оренбурге для влюбленных
Девочки, привет! Слышала, что есть развлечения в Оренбурге для влюбленных. Что это развлечения и где мне об этом можно подробно узнать? Хочу с супругом что-то вместе посетить, чтобы была романтическая атмосфера. Может, что-то знаете насчет этого, так подскажите?
Re: Развлечения в Оренбурге для влюбленных
Привет, есть возможность посетить специальную спа-программу. Многие посещают такие развлечения в Оренбурге для влюбленных. Я сама, конечно, не посещала, но у меня коллега по работе со своим супругом была. Уж очень положительно отзывалась об этой процедуре. Есть возможность тут посетить совместный отдых в арома-сауне с гималайской солью, джакузи с гидромассажем, приветственный целебный сбитень. Говорят, что для мужчин есть аппаратный массаж ног, укрепляющий массаж спины и головы с панто-бальзамом, прессотерапия с релакс-очками, кедровая фитобочка с бальзамом «Хвойный Дар», душ. А для женщины детокс-обёртывание с маской «Бетулан», увлажняющая СПА-маска для лица, расслабляющий массаж спины и рук с бальзамом, аппаратный массаж ног или прессотерапия, душ.
