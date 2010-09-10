Сообщение zevc » Сегодня, 19:01

Есть тут трейдеры, которые стабильно получают прибыль? Мне давно интересна тема, иногда читаешь материалы и думаешь – вот оно, чем хотелось бы заниматься. Правда, дальше дело не идет – начинаешь читать и понимаешь, что сложно. Вот вы с чего начинали? Как погрузиться в тему?