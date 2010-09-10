Трейдинг

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Трейдинг

Сообщение zevc » Сегодня, 19:01

Есть тут трейдеры, которые стабильно получают прибыль? Мне давно интересна тема, иногда читаешь материалы и думаешь – вот оно, чем хотелось бы заниматься. Правда, дальше дело не идет – начинаешь читать и понимаешь, что сложно. Вот вы с чего начинали? Как погрузиться в тему?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Трейдинг

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Кто как к этому пришел, у всех разный опыт. Сейчас, например, есть множество курсов по торговле, как платных, так и бесплатных. Блог Константина Громова от себя могу порекомендовать почитать, там много полезной информации. А вообще, как показывает практика, лучше всего учиться на собственном опыте. Выбрать стратегию, зарегистрироваться там, где удобно. И начинать торговлю с минимальных сумм, чтобы видеть как оно работает.
