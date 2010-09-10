Где купить лицензионную windows 11 pro

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Где купить лицензионную windows 11 pro

Сообщение Хойя » Вчера, 21:31

Для настройки рабочего пространства мне понадобился расширенный функционал системы. Нашел нужное решение на странице https://msoft.store/product/windows-11-pro/ Большим плюсом стало то, что этот продукт бессрочный, то есть не нужно будет каждый год что-то продлевать или доплачивать. После покупки ключ пришел на почту моментально, ввел его в настройках и функционал сразу расширился до Про версии. Теперь могу спокойно пользоваться удаленным рабочим столом и другими нужными фишками. Рекомендую!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя