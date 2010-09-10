Имплантация зубов
Имплантация зубов
Мне удалили шестой зуб чуть больше года назад. Сначала все нормально было, потом расстояние между пятеркой и семеркой стало меньше – есть ощущение, что зубы переползают на освободившееся место. Кто знает, такое вообще бывает? И что с этим делать?
Это нормально, всегда зубы разъезжаются, если место появляется. Решение - имплантация зубов Пермь, это единственный вариант. На пустое место, пока оно еще не занято, будет поставлен имплант. Он сдержит процесс миграции зубов, плюс остановит рассасывание кости. Второе, кстати, страшнее, чем просто разъехавшиеся зубы. Там, где нет корня, реально образуется пустота, кость просто исчезает.
