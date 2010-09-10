Сообщение klonik » Вчера, 18:00

Мне удалили шестой зуб чуть больше года назад. Сначала все нормально было, потом расстояние между пятеркой и семеркой стало меньше – есть ощущение, что зубы переползают на освободившееся место. Кто знает, такое вообще бывает? И что с этим делать?