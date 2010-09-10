Сообщение zevc » Сегодня, 10:11

Прикинули бюджет на покупку рекламы у блогеров в ТГ, два раза закупили звезды через официальное приложение и все, деньги кончились. Нашли вариант, что покупать можно через сторонние сервисы, там дешевле. Вопрос – в чем подвох? Как это вообще работает?