Покупка звезды в ТГ
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка звезды в ТГ
Прикинули бюджет на покупку рекламы у блогеров в ТГ, два раза закупили звезды через официальное приложение и все, деньги кончились. Нашли вариант, что покупать можно через сторонние сервисы, там дешевле. Вопрос – в чем подвох? Как это вообще работает?
Re: Покупка звезды в ТГ
О да, если брать через приложение, то накрутка жесткая – могу предположить, что из-за комиссий маркетов. Но у ТГ вообще все так работает – подписку подарить тоже дороже, чем просто себе купить, логики никакой. Сторонние же сервисы, типа starnbuy.com, предлагают покупку напрямую, в обход всех этих накруток. Смысл один, но стоимость разная, так намного выгодней брать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя