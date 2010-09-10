Покупка звезды в ТГ

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка звезды в ТГ

Сообщение zevc » Сегодня, 10:11

Прикинули бюджет на покупку рекламы у блогеров в ТГ, два раза закупили звезды через официальное приложение и все, деньги кончились. Нашли вариант, что покупать можно через сторонние сервисы, там дешевле. Вопрос – в чем подвох? Как это вообще работает?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка звезды в ТГ

Сообщение klonik » Сегодня, 10:39

О да, если брать через приложение, то накрутка жесткая – могу предположить, что из-за комиссий маркетов. Но у ТГ вообще все так работает – подписку подарить тоже дороже, чем просто себе купить, логики никакой. Сторонние же сервисы, типа starnbuy.com, предлагают покупку напрямую, в обход всех этих накруток. Смысл один, но стоимость разная, так намного выгодней брать.
