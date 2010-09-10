У кого недорого и срочно можно заказать сайт-визитку?

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 17:21

У кого недорого и срочно можно заказать сайт-визитку? Еще в октябре обратились к специалисту, заплатили денег, по итогу получили шаблон. Который, к сожалению, не работает – мы даже не на третьей странице в выдаче. Очень бы не хотелось второй раз получить тоже самое.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: У кого недорого и срочно можно заказать сайт-визитку?

Сообщение zevc » Вчера, 19:24

Такие вещи нужно заказывать не у простых исполнителей, а в студии. Например, эту https://al-sergeev.ru/ могу порекомендовать – мы с ними периодически сотрудничаем, очень нравится подход. Во-первых, никаких шаблонов не предлагают, под каждый запрос у них индивидуальный подход. Во-вторых, ребята не просто создают сайты, но и наполняют их – а без правильного наполнения вылезти в ТОП нереально.
