Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
У кого недорого и срочно можно заказать сайт-визитку? Еще в октябре обратились к специалисту, заплатили денег, по итогу получили шаблон. Который, к сожалению, не работает – мы даже не на третьей странице в выдаче. Очень бы не хотелось второй раз получить тоже самое.
Такие вещи нужно заказывать не у простых исполнителей, а в студии. Например, эту https://al-sergeev.ru/ могу порекомендовать – мы с ними периодически сотрудничаем, очень нравится подход. Во-первых, никаких шаблонов не предлагают, под каждый запрос у них индивидуальный подход. Во-вторых, ребята не просто создают сайты, но и наполняют их – а без правильного наполнения вылезти в ТОП нереально.
