Сообщение klonik » Вчера, 17:28

Народ, нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу. Обзваниваем компании, разброс цен дикий — кто-то предлагает за 200 рублей за квадрат, кто-то от 500. При этом первые работают без договора и обещают сделать завтра, страшновато связываться. Как вообще выбрать нормального подрядчика и понять, какая цена адекватная за работу и материал?