Нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу

klonik
Сообщение klonik » Вчера, 17:28

Народ, нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу. Обзваниваем компании, разброс цен дикий — кто-то предлагает за 200 рублей за квадрат, кто-то от 500. При этом первые работают без договора и обещают сделать завтра, страшновато связываться. Как вообще выбрать нормального подрядчика и понять, какая цена адекватная за работу и материал?
zevc
Сообщение zevc » Вчера, 19:29

Сообщение zevc » Вчера, 19:29

 Цена ниже рыночной — это почти всегда или очень тонкий слой асфальта, или экономия на материалах и подготовке основания, из-за чего покрытие просядет через год. у официалов на сайте asfaltirovaniya.ru указана цена от 330 рублей за квадратный метр, вот на нее и рекомендую ориентироваться. Ну и официальный договор запрашивайте, это прямо обязательный момент.
