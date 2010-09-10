Нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу
Народ, нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу. Обзваниваем компании, разброс цен дикий — кто-то предлагает за 200 рублей за квадрат, кто-то от 500. При этом первые работают без договора и обещают сделать завтра, страшновато связываться. Как вообще выбрать нормального подрядчика и понять, какая цена адекватная за работу и материал?
Re: Нужно заасфальтировать небольшой подъезд к гаражу
Цена ниже рыночной — это почти всегда или очень тонкий слой асфальта, или экономия на материалах и подготовке основания, из-за чего покрытие просядет через год. у официалов на сайте asfaltirovaniya.ru указана цена от 330 рублей за квадратный метр, вот на нее и рекомендую ориентироваться. Ну и официальный договор запрашивайте, это прямо обязательный момент.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя