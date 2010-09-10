Полки

klonik
Полки

Сообщение klonik » Вчера, 18:23

Присмотрели отличный шкаф-купе, он и по дизайну мне понравился, и по размерам в нишу встает просто идеально. Правда, есть один нюанс – полок там минимум, основное пространство под штанги отведено. Вопрос такой – можно ли полки потом как-то добавить?
zevc
Re: Полки

Сообщение zevc » Вчера, 19:43

В готовый, в теории, можно, но это сложно и дорого. Плюс есть вероятность, что готовая конструкция не выдержит дополнительной нагрузки, ведь изначально ее никто не учитывал и шкаф может перекосить. Поэтому проще посмотреть каталог с полками сразу под свои потребности, либо уточнить у производителя возможность изменить наполнение шкафа непосредственно на производстве.
