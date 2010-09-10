Сообщение klonik » Вчера, 18:23

Присмотрели отличный шкаф-купе, он и по дизайну мне понравился, и по размерам в нишу встает просто идеально. Правда, есть один нюанс – полок там минимум, основное пространство под штанги отведено. Вопрос такой – можно ли полки потом как-то добавить?