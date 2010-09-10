Полки
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Полки
Присмотрели отличный шкаф-купе, он и по дизайну мне понравился, и по размерам в нишу встает просто идеально. Правда, есть один нюанс – полок там минимум, основное пространство под штанги отведено. Вопрос такой – можно ли полки потом как-то добавить?
Re: Полки
В готовый, в теории, можно, но это сложно и дорого. Плюс есть вероятность, что готовая конструкция не выдержит дополнительной нагрузки, ведь изначально ее никто не учитывал и шкаф может перекосить. Поэтому проще посмотреть каталог с полками сразу под свои потребности, либо уточнить у производителя возможность изменить наполнение шкафа непосредственно на производстве.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя