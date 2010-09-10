Камерная косметология Прикосновение Светом

Ingritt
Гость RZN.info
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Камерная косметология Прикосновение Светом

Сообщение Ingritt » Вчера, 18:24

Я не сторонник уколов, искала именно уходовые и аппаратные методы косметологии. В итоге нашла для себя эту студию, где подбирают процедуры индивидуально, а не по шаблону, сейчас редко такое отношение встретишь в студиях, а уж тем более в клиниках, максимально рада,что открыла для себя такое место.
