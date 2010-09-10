Камерная косметология Прикосновение Светом
Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Камерная косметология Прикосновение Светом
Я не сторонник уколов, искала именно уходовые и аппаратные методы косметологии. В итоге нашла для себя эту студию, где подбирают процедуры индивидуально, а не по шаблону, сейчас редко такое отношение встретишь в студиях, а уж тем более в клиниках, максимально рада,что открыла для себя такое место.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Между нами, девочками»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость