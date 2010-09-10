Сообщение klonik » Вчера, 18:31

Хочется мне работать дизайнером интерьера, вообще это направление мне очень нравится. Вот сейчас хочу обучиться, пройти курсы, подскажите, где это удобнее всего сделать? Может, онлайн-школа есть какая-то с хорошими преподавателями и условиями или ВУЗ, который предлагает пройти курсы. В общем, если вы что-то знаете, подскажите?