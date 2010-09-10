Курсы дизайнера интерьера
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Курсы дизайнера интерьера
Хочется мне работать дизайнером интерьера, вообще это направление мне очень нравится. Вот сейчас хочу обучиться, пройти курсы, подскажите, где это удобнее всего сделать? Может, онлайн-школа есть какая-то с хорошими преподавателями и условиями или ВУЗ, который предлагает пройти курсы. В общем, если вы что-то знаете, подскажите?
Re: Курсы дизайнера интерьера
Я обучалась как раз на дизайнера интерьера в школе Geometrium School. Обучение длится год и этого вполне достаточно, чтобы получить все необходимые знания для работы. Вот официальная страница https://geometrium-school.ru/ , где вы сможете узнать всю информацию об учебном заведении. Тем более можно обратиться к представителю школы и уточнить у них информацию об обучении. А так, если обучаться в этой школе, то есть возможность начать зарабатывать во время учёбы. Программа построена так, что уже через 4 месяца после начала обучения можно получать первые заказы и доход. После обучения вы получаете диплом о профессиональной переподготовке. После успешного завершения программы и защиты дипломного проекта студент получает диплом установленного образца с вложением на английском языке.
