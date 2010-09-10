Пленка для парников
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Пленка для парников
Добрый день! Я тут недавно услышала, что есть специальные пленки для теплиц. Никогда не видела и даже не знаю, где их можно приобрести. Если вы знаете, может быть вы мне подскажите насчет этого? Хочу на даче сделать небольшую теплицу, поэтому подскажите, где можно купить пленку для парника.
Re: Пленка для парников
Здравствуйте, советую вам пленку посмотреть в торговой компании «Бикра». Вот ее официальный сайт https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... -parnikov/ , где вы сможете выбрать для себя пленку. У меня супруг в прошлом году у них же покупал и очень нам понравилось. Потому что доставка есть у компании, при чем не только по Москве и Московской области, но и в другие регионы. Также очень большой выбор пленки, исходя из своего бюджета вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Есть и консультанты, которые вам помогут определиться с выбором. В общем, я вам рекомендую обратиться все-таки в эту торговую компанию, потому что поставки осуществляются напрямую с производителя и предлагают максимально приемлемые цены. Думаю, вы без проблем у них сможете приобрести пленку для парников и теплиц.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя