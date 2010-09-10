Сообщение klonik » Вчера, 18:38

Добрый день! Я тут недавно услышала, что есть специальные пленки для теплиц. Никогда не видела и даже не знаю, где их можно приобрести. Если вы знаете, может быть вы мне подскажите насчет этого? Хочу на даче сделать небольшую теплицу, поэтому подскажите, где можно купить пленку для парника.