klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мангал

klonik » Вчера, 18:44

Планирую купить нормальный стационарный мангал для дачи - какая высота считается оптимальной? Чтобы и не горбиться, и не жарить, задирая руки. Плюс хотелось бы узнать про ширину – одни говорят, что длина жаровни должна быть не менее 60 см под шампуры, другие, что 40 хватит за глаза. Есть у кого практические советы на этот счет?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мангал

zevc » Вчера, 19:53

По высоте мангалы лучше индивидуально подбирать,  оптимальная высота верхнего края мангала — примерно на уровне согнутой в локте руки стоящего человека. Под себя можно точно подогнать: встаньте прямо, согните руку, как будто держите шампур, и попросите кого-нибудь замерить расстояние от земли до локтя. Что касается размера, то для компании 4-6 человек длина в 50-60 см  будет достаточно.
