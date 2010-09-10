Мангал
Мангал
Планирую купить нормальный стационарный мангал для дачи - какая высота считается оптимальной? Чтобы и не горбиться, и не жарить, задирая руки. Плюс хотелось бы узнать про ширину – одни говорят, что длина жаровни должна быть не менее 60 см под шампуры, другие, что 40 хватит за глаза. Есть у кого практические советы на этот счет?
Re: Мангал
По высоте мангалы лучше индивидуально подбирать, оптимальная высота верхнего края мангала — примерно на уровне согнутой в локте руки стоящего человека. Под себя можно точно подогнать: встаньте прямо, согните руку, как будто держите шампур, и попросите кого-нибудь замерить расстояние от земли до локтя. Что касается размера, то для компании 4-6 человек длина в 50-60 см будет достаточно.
