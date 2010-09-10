Сообщение klonik » Вчера, 18:44

Планирую купить нормальный стационарный мангал для дачи - какая высота считается оптимальной? Чтобы и не горбиться, и не жарить, задирая руки. Плюс хотелось бы узнать про ширину – одни говорят, что длина жаровни должна быть не менее 60 см под шампуры, другие, что 40 хватит за глаза. Есть у кого практические советы на этот счет?