Сообщение klonik » Вчера, 19:08

До работы 12 километров в одну сторону, пятидневка. На авто путь занимает сорок минут, потому что пробки. Рассматриваю электротранспорт, но возникают сомнения: хватит ли заряда, достаточно ли он устойчив для городских дорог и безопасен ли в общем потоке. Стоит ли рассматривать этот вариант всерьёз?