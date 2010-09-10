Электроскутер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3176
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Электроскутер

Сообщение klonik » Вчера, 19:08

До работы 12 километров в одну сторону, пятидневка. На авто путь занимает сорок минут, потому что пробки. Рассматриваю электротранспорт, но возникают сомнения: хватит ли заряда, достаточно ли он устойчив для городских дорог и безопасен ли в общем потоке. Стоит ли рассматривать этот вариант всерьёз?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3175
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Электроскутер

Сообщение zevc » Вчера, 21:19

Отличный вариант, только транспорт нужно тщательно выбирать. Например, стоит рассмотреть электроскутеры,  колёсами от 10 дюймов. Их запаса хода (25-40 км) достаточно для ежедневных поездок, а конструкция обеспечивает необходимую устойчивость. Хороший электроскутер проблем не доставляет, в том числе и с парковкой. Только экипировку не забывайте, без нее может быть опасно ездить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя