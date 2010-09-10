Электроскутер
Электроскутер
До работы 12 километров в одну сторону, пятидневка. На авто путь занимает сорок минут, потому что пробки. Рассматриваю электротранспорт, но возникают сомнения: хватит ли заряда, достаточно ли он устойчив для городских дорог и безопасен ли в общем потоке. Стоит ли рассматривать этот вариант всерьёз?
Re: Электроскутер
Отличный вариант, только транспорт нужно тщательно выбирать. Например, стоит рассмотреть электроскутеры, колёсами от 10 дюймов. Их запаса хода (25-40 км) достаточно для ежедневных поездок, а конструкция обеспечивает необходимую устойчивость. Хороший электроскутер проблем не доставляет, в том числе и с парковкой. Только экипировку не забывайте, без нее может быть опасно ездить.
