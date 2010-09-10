Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Многолетние исследования подтвердили, что хлорка, применяемая ранее для дезинфекции в стоматологических учреждениях, обладает сильной канцерогенной, вредной и даже опасной составляющей. Применение этого препарата могло привести к негативным последствиям для пациентов и сотрудников клиники, вызывая различные аллергические реакции, раздражения или даже более серьёзные хронические состояния. Понимая всю потенциальную опасность, руководство стоматологической клиники приняло решение отказаться от использования таких опасных средств.



Взамен — клиника начала использовать более современные и безопасные методы дезинфекции, которые, хотя и стоят немного дороже, гарантируют безопасность и здоровье всех участников процедуры. Эти альтернативные средства полностью исключают негативные последствия, связанные с применением хлорки, и соответствуют самым высоким стандартам экологической ответственности. Вся процедура дезинфекции проводится с использованием экологичных, гипоаллергенных и щадящих растворов, которые безопасны не только для пациентов, но и для персонала клиники.



Такая политика подчеркивает приверженность стоматологии NOVIKOVSKI заботе о здоровье и благополучии своих клиентов, а также о сохранении окружающей среды. Клиника не просто адаптируется к новым тенденциям, но и является примером ответственной и экологичной медицины в сфере стоматологии. В результате пациенты могут быть уверены, что их лечение осуществляется с использованием максимально безопасных и эффективных методов, что демонстрирует высокий уровень профессионализма и заботы о каждом госте клиники.



Поддерживая экологическую позицию и внедряя инновационные решения, стоматология NOVIKOVSKI показывает, что здоровье человека и защита природы могут идти рука об руку. Именно такой подход делает клинику по-настоящему современной, ответственной и ориентированной на долговременное благополучие своих пациентов.



