Бухгалтерские услуги

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3177
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бухгалтерские услуги

Сообщение zevc » Вчера, 18:13

Девочки, привет! Моей компании нужны качественные бухгалтерские услуги. Мне бы хотелось, чтобы опытный специалист сделал аудит, все правильно рассчитал и заплатил как положено налоги. По идеи нужно завести своего бухгалтера, но пока возможности такой нет. Может, вы мне подскажите, где можно заказать бухгалтерские услуги?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3178
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Бухгалтерские услуги

Сообщение klonik » Вчера, 20:26

Привет, конечно, если в компании будет свой бухгалтер, то будет гораздо удобнее. Но, у меня тоже его нет и поэтому всегда бухгалтерские услуги заказываю тут fcbuh.com. Могу и вам тоже рекомендовать обратиться в эту компанию, потому что услуги предоставляют необходимые и все специалисты здесь с большим опытом. Мне очень нравится, что сотрудники компании относятся к каждому клиенту индивидуально. Сколько раз к ним я не обращалась всегда хорошее обслуживание. Кроме всего этого компания «Финанс Консалтинг» работает только с ограниченным числом клиентов, чтобы обеспечить высокое качество услуг и глубоко погрузиться в бизнес каждого клиента. Так что обратитесь, если вам нужны будут бухгалтерские услуги в эту компанию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей