Сообщение zevc » Вчера, 18:13

Девочки, привет! Моей компании нужны качественные бухгалтерские услуги. Мне бы хотелось, чтобы опытный специалист сделал аудит, все правильно рассчитал и заплатил как положено налоги. По идеи нужно завести своего бухгалтера, но пока возможности такой нет. Может, вы мне подскажите, где можно заказать бухгалтерские услуги?