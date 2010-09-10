Трубы
Трубы
Добрый день! Где можно купить бесшовные трубы для строительства на выгодных условиях сейчас? Может, есть компания, которая предлагает трубы хорошего качества и по разумной стоимости? А то я смотрю сейчас вообще на металл цены очень выросли. В общем, если знаете, порекомендуйте куда мне лучше всего обратиться.
Re: Трубы
Здравствуйте, обратитесь за трубами бесшовными в компанию «ЛенСпецСталь». У них есть трубы разной размерности, все они соответствуют ГОСТ и самое главное недорогие по стоимости. Мне кажется, что покупать тут выгоднее чем в других компаниях. Потому что у них собственное производство и глубокая обработка металла. Есть полный цикл обработки, плазменная резка в размер заказчика без остатка, дробеструйная очистка, антикоррозийное покрытие, грунтовка и покраска на высокотехнологичной линии. А покупать в этой компании очень удобно на самом деле, потому что есть склад в черте города и собственный автопарк для быстрой доставки к месту проведения работ. Так что, вы можете обратиться к менеджеру компании и уточнить все вопросы. Мне кажется, что вы точно сможете оценить качество труб этой компании.
