Ingritt
О качестве натуральной кожи

Сообщение Ingritt » 42 минуты назад

Брала в Nebeo - https://nebeo.online/ наппу и подкладочную кожу. Не могу сказать, что это какой-то вау-опыт, но в хорошем смысле всё ровно и к счастью предсказуемо. Кожа без пересушенных участков, без резкого запаха, хорошо ведёт себя в работе. Для меня это показатель нормального поставщика: без громких заявлений, но с понятным результатом.
