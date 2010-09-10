О качестве натуральной кожи
О качестве натуральной кожи
Брала в Nebeo - https://nebeo.online/ наппу и подкладочную кожу. Не могу сказать, что это какой-то вау-опыт, но в хорошем смысле всё ровно и к счастью предсказуемо. Кожа без пересушенных участков, без резкого запаха, хорошо ведёт себя в работе. Для меня это показатель нормального поставщика: без громких заявлений, но с понятным результатом.
