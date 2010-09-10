Яндекс.Директ
Здравствуйте! Сейчас меня интересует все что связано с рекламой. Если кто-то разбирается в контекстной рекламе, подскажите какие стратегии настройки контекстной рекламы предлагает Яндекс.Директ? Если вы что-то знаете насчет этого подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
