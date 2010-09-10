Яндекс.Директ

Сообщение klonik » Сегодня, 16:51

Здравствуйте! Сейчас меня интересует все что связано с рекламой. Если кто-то разбирается в контекстной рекламе, подскажите какие стратегии настройки контекстной рекламы предлагает Яндекс.Директ? Если вы что-то знаете насчет этого подскажите, я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Яндекс.Директ

Сообщение zevc » 30 минут назад

Добрый день, я вам советую прочитать тут https://profitads.ru/blog/kak-nastroit- ... 0%BD%D1%82 . Вы сможете насчет этого инструмента больше информации найти. А так, конечно, инструмент очень эффективный и неплохо так помогает в продвижении. Кроме всего этого предлагает оптимизацию конверсий, то есть получение максимального количества целевых визитов на веб-ресурс по цели, прописанной в Яндекс.Метрике. Оптимизацию кликов, максимум кликов с учётом ограничений, прописанных на старте кампании. Целевая доля рекламных расходов — максимально возможный доход с учётом выделенного на рекламу бюджета. А также и ручное управление ставками с оптимизацией — максимум показов при самостоятельно заданных ограничениях ставки, региона и других показателей, влияющих на показы.
