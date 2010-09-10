Залила ноут чаем, кнопки не работают

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Залила ноут чаем, кнопки не работают

Сообщение Хойя » 24 минуты назад

Вчера случайно опрокинула кружку с чаем на клавиатуру. Сразу выключила, просушила феном. Вроде включился, но теперь половина кнопок не нажимается, а некоторые залипают или печатают по несколько букв сразу :oops:
Можно ли это как-то промыть самостоятельно или только менять целиком?
И где в Минске это сделают быстро, а то работать надо, а внешнюю клаву таскать неудобно
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя