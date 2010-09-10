Сообщение Хойя » 24 минуты назад

Вчера случайно опрокинула кружку с чаем на клавиатуру. Сразу выключила, просушила феном. Вроде включился, но теперь половина кнопок не нажимается, а некоторые залипают или печатают по несколько букв сразуМожно ли это как-то промыть самостоятельно или только менять целиком?И где в Минске это сделают быстро, а то работать надо, а внешнюю клаву таскать неудобно