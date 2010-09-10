Залила ноут чаем, кнопки не работают
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Залила ноут чаем, кнопки не работают
Вчера случайно опрокинула кружку с чаем на клавиатуру. Сразу выключила, просушила феном. Вроде включился, но теперь половина кнопок не нажимается, а некоторые залипают или печатают по несколько букв сразу
Можно ли это как-то промыть самостоятельно или только менять целиком?
И где в Минске это сделают быстро, а то работать надо, а внешнюю клаву таскать неудобно
Можно ли это как-то промыть самостоятельно или только менять целиком?
И где в Минске это сделают быстро, а то работать надо, а внешнюю клаву таскать неудобно
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя