Залила ноут чаем, кнопки не работают
Вчера случайно опрокинула кружку с чаем на клавиатуру. Сразу выключила, просушила феном. Вроде включился, но теперь половина кнопок не нажимается, а некоторые залипают или печатают по несколько букв сразу
Можно ли это как-то промыть самостоятельно или только менять целиком?
И где в Минске это сделают быстро, а то работать надо, а внешнюю клаву таскать неудобно
Фен - это вообще была плохая идея, можно клавиши расплавить или влагу еще глубже на материнку загнать. Чай сохнет и оставляет липкий налет, так что промывка редко помогает, обычно только полная замена.
Мне делали ремонт клавиатуры ноутбука в сервисе Webdoctor. У них на складе много запчастей, подобрали под мою модель быстро, не пришлось ждать неделю доставки. Сделали аккуратно, ничего не люфтит, кнопки нажимаются как на новом ноуте. По деньгам вышло вполне терпимо, зато гарантию дали официальную.
Не тяни с этим, а то коррозия может на дорожки материнки пойти, если жидкость глубже просочилась, тогда ремонт в пять раз дороже выйдет. Лучше сразу мастеру показать.
И больше чай рядом с техникой не пей, я теперь только с закрытой термокружкой сижу, жизнь научила после такого случая
