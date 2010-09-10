Оптовый склад
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Оптовый склад
Нужно поставить оптовый склад, срочно - совсем нет времени заморачиваться со стройкой из чего-то капитального, сроки поджимают. Смотрим в сторону металлоконструкций, есть там варианты с модульными зданиями. Вопрос – как там обстоят дела в плане тепла? Нам нужен теплый склад.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя