Нужно поставить оптовый склад, срочно - совсем нет времени заморачиваться со стройкой из чего-то капитального, сроки поджимают. Смотрим в сторону металлоконструкций, есть там варианты с модульными зданиями. Вопрос – как там обстоят дела в плане тепла? Нам нужен теплый склад.