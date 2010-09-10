Оптовый склад

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Оптовый склад

Сообщение zevc » Сегодня, 18:42

Нужно поставить оптовый склад, срочно - совсем нет времени заморачиваться со стройкой из чего-то капитального, сроки поджимают. Смотрим в сторону металлоконструкций, есть там варианты с модульными зданиями. Вопрос – как там обстоят дела в плане тепла? Нам нужен теплый склад.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Оптовый склад

Сообщение klonik » 26 минут назад

Берите тут https://www.fabrikaangarov.ru/ не просто каркас, а ангар под ключ с утеплением – оптимальное решение. Там стены из сендвич-панелей, они уже с утеплителем идут. То есть при условии нормальной системы отопления, которая будет рассчитана на вашу площадь, на складе будет тепло. Что касается сроков, то из всех нормальных решений подобный ангар это самое быстрое, что можно представить.
