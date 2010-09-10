Оптовый склад
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Оптовый склад
Нужно поставить оптовый склад, срочно - совсем нет времени заморачиваться со стройкой из чего-то капитального, сроки поджимают. Смотрим в сторону металлоконструкций, есть там варианты с модульными зданиями. Вопрос – как там обстоят дела в плане тепла? Нам нужен теплый склад.
Re: Оптовый склад
Берите тут https://www.fabrikaangarov.ru/ не просто каркас, а ангар под ключ с утеплением – оптимальное решение. Там стены из сендвич-панелей, они уже с утеплителем идут. То есть при условии нормальной системы отопления, которая будет рассчитана на вашу площадь, на складе будет тепло. Что касается сроков, то из всех нормальных решений подобный ангар это самое быстрое, что можно представить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей