Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Ищу аккаунт с эксклюзивными скинами для любимой MOBA, есть понимания, что своё всё равно никогда не открою. Часто вижу объявления по теме, каждый раз боюсь нарваться на обман. Стоит ли вообще пробовать? Реально купить аккаунт с гарантией? На что вообще смотреть при выборе?