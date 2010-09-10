Покупка игрового аккаунта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка игрового аккаунта
Ищу аккаунт с эксклюзивными скинами для любимой MOBA, есть понимания, что своё всё равно никогда не открою. Часто вижу объявления по теме, каждый раз боюсь нарваться на обман. Стоит ли вообще пробовать? Реально купить аккаунт с гарантией? На что вообще смотреть при выборе?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя