Покупка игрового аккаунта

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка игрового аккаунта

Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Ищу аккаунт с эксклюзивными скинами для любимой MOBA, есть понимания, что своё всё равно никогда не открою. Часто вижу объявления по теме, каждый раз боюсь нарваться на обман. Стоит ли вообще пробовать? Реально купить аккаунт с гарантией? На что вообще смотреть при выборе?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка игрового аккаунта

Сообщение klonik » 20 минут назад

Лучше не экспериментировать с сомнительными предложениями в соцсетях, хотя там чаще всего такие объявления размещают. Самый адекватный способ — купить аккаунт через площадку, где всё прозрачно: история сделок, безопасность и гарантия возврата. В описании всегда указан список скинов, прокачка, часто отзывы предыдущих покупателей. Если что, то площадка несет ответственность.
