Покупка игрового аккаунта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Покупка игрового аккаунта
Ищу аккаунт с эксклюзивными скинами для любимой MOBA, есть понимания, что своё всё равно никогда не открою. Часто вижу объявления по теме, каждый раз боюсь нарваться на обман. Стоит ли вообще пробовать? Реально купить аккаунт с гарантией? На что вообще смотреть при выборе?
Re: Покупка игрового аккаунта
Лучше не экспериментировать с сомнительными предложениями в соцсетях, хотя там чаще всего такие объявления размещают. Самый адекватный способ — купить аккаунт через площадку, где всё прозрачно: история сделок, безопасность и гарантия возврата. В описании всегда указан список скинов, прокачка, часто отзывы предыдущих покупателей. Если что, то площадка несет ответственность.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей