Сообщение zevc » 57 минут назад

Здравствуйте! Какая компания организовывает питание с помощью полевой кухни? Хотелось бы обратиться и заказать обслуживание в Москве. Если вы знакомы с такой компанией, и вы знаете кто качественно и надёжно обслуживает, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.