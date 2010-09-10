Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3181
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » 57 минут назад

Здравствуйте! Какая компания организовывает питание с помощью полевой кухни? Хотелось бы обратиться и заказать обслуживание в Москве. Если вы знакомы с такой компанией, и вы знаете кто качественно и надёжно обслуживает, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
