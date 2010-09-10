Кейтеринг
Здравствуйте! Какая компания организовывает питание с помощью полевой кухни? Хотелось бы обратиться и заказать обслуживание в Москве. Если вы знакомы с такой компанией, и вы знаете кто качественно и надёжно обслуживает, подскажите? Я буду вам очень признательна за информацию и рекомендацию.
Добрый день, я вам могу порекомендовать обратиться в компанию «КП-125». Вот ссылка на официальную страницу https://kp125.ru/organizacziya-punkta-p ... oj-kuhnej/ , где вы сможете узнать всю информацию подробней. По крайней мере компания использует полевые военные кухни, которые работают на дровах или дизеле. А это значит, что компании вообще не проблема обслужить мероприятие даже в дали от цивилизации. Мало того, что у них есть разнообразие полевых кухонь, можно подобрать исходя из количества гостей. Так в штате компании работают опытные повара и обслуживающий персонал. Я вам рекомендую обратиться в компанию для уточнения всей информации. Но, мне кажется, что данная компания предлагает самые лучшие и выгодные условия для сотрудничества. Уверена, что вы сможете для себя подобрать оптимальный вариант полевой кухни, и ваше мероприятие пройдет на «ура».
