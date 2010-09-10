Авторизация пользователей по звонку

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3182
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Авторизация пользователей по звонку

Сообщение zevc » Сегодня, 20:10

У нас при доставке стали возникать ситуации, когда курьер звонит клиенту, а тот начинает переживать за безопасность — спрашивает коды, просит подтвердить личность. У нашего персонала нет универсального способа подтвердить, что он сотрудник компании. Есть подходящее решение?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3186
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Авторизация пользователей по звонку

Сообщение klonik » 9 минут назад

Как вариант, подойдет услуга авторизации по звонку https://voicepassword.ru , система определяет голос курьера как свой и присылает клиенту подтверждение, что звонящий — реально ваш сотрудник. Работает максимально просто, процесс подтверждения личности времени много не занимает, но способ рабочий. Единственное, нужно будет до клиентов алгоритм довести, чтобы вопросов меньше было.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей