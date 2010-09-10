Авторизация пользователей по звонку
Авторизация пользователей по звонку
У нас при доставке стали возникать ситуации, когда курьер звонит клиенту, а тот начинает переживать за безопасность — спрашивает коды, просит подтвердить личность. У нашего персонала нет универсального способа подтвердить, что он сотрудник компании. Есть подходящее решение?
Re: Авторизация пользователей по звонку
Как вариант, подойдет услуга авторизации по звонку https://voicepassword.ru , система определяет голос курьера как свой и присылает клиенту подтверждение, что звонящий — реально ваш сотрудник. Работает максимально просто, процесс подтверждения личности времени много не занимает, но способ рабочий. Единственное, нужно будет до клиентов алгоритм довести, чтобы вопросов меньше было.
