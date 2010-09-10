Поиграть в слоты в Казахстане
Поиграть в слоты в Казахстане
Стратегии ставок в слотах: как управлять своим банком и не допустить потери всей суммы.
Re: Поиграть в слоты в Казахстане
Самая важная часть управления банком — это установка чёткого бюджета. Это сумма, которую вы готовы потратить на игру, и важно не выходить за её пределы. Разделите её на несколько сессий игры и определите, сколько вы готовы проиграть за одну сессию.
