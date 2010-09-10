Нужны ли ссылки из Википедии для продвижения белого проекта
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Нужны ли ссылки из Википедии для продвижения белого проекта
Все говорят про траст от Википедии, но я сколько ни пробовал - мои правки сносят через час. Как туда вообще попадают обычные сайты? Стоит ли платить за это деньги или это просто миф про их супер-силу? Если у кого-то есть опыт успешного размещения, расскажите, как это повлияло на ваш сайт в плане доверия поисковиков и позиций по важным ключам.
Re: Нужны ли ссылки из Википедии для продвижения белого проекта
Ссылки из Википедии это отличный сигнал для гугла, что ваш проект авторитетный. Самому туда пролезть почти нереально, нужны старые аккаунты редакторов. Я заказывал такую услугу на https://pr-x.net/ru и ссылка до сих пор стоит. После этого заметил, что сайт стал быстрее индексироваться и общее доверие к нему выросло. Для долгосрочного проекта это очень полезная инвестиция, так как такая ссылка дает вечный траст.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя